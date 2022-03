Simona ramane sefa

Halep si-a invins clar rivala Sorana Cirstea si a trecut in sferturi la Indian WellsSimona Halep a castigat in mod categoric duelul cu Sorana Cirstea din optimile de finala de la Indian Wells, la capatul unui meci de 83 de minute, scor 6-1, 6-4.. Dubla campioana de Grand Slam a obtinut astfel calificarea in sferturile de finala, la capatul unui meci si se va duela in continuare pentru un loc in semifinale cu Petra Martic sau Liudmila Samsonova. Seria vedetelor eliminate de la turneul WTA 1000 ... citeste toata stirea