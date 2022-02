Simona si-a intrat in mana

Halep a trecut de tunisianca Ons Jabeur la Dubai si va juca semifinala cu Jelena OstapenkoSimona Halep, locul 23 WTA, s-a calificat a treia oara in semifinalele turneului de la Dubai, dupa ce a invins-o, ieri cu scorul de 6-4, 6-3,dupa 81 de minute de joc pe pe Ons Jabeur (Tunisia), locul 10 WT. Anterior, de fiecare data cand a ajuns in penultimul act, Halep a castigat trofeul, in 2015 si 2020. De asemenea, este pentru prima data de cand a revenit in circuit dupa accidentare, cand Simona a ... citeste toata stirea