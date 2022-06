Simone Biles si celelalte gimnaste americane abuzate solicita un miliard de dolari din partea FBI

Multipla campioana olimpica Simone Biles si alte peste 90 de gimnaste americane au solicitat miercuri, in justitie, un miliard de dolari din partea politiei federale, acuzata de "neglijenta" in scandalul abuzurilor sexuale comise de fostul medic Larry Nassar, informeaza AFP, preluata de Agerpres."FBI stia ca Larry Nassar era un pericol pentru copii cand agresiunea asupra mea a fost raportata pentru prima data, in septembrie 2015", a afirmat gimnasta Maggie Nichols, citata intr-un comunicat al ... citeste toata stirea