O fetita de noua ani din Filipine, cea mai tanara participanta la Jocurile Asiatice de la Hangzhou (China), a facut senzatie in finala probei de skateboarding, in care a ocupat locul sapte, transmite BBC.Rezidenta in Statele Unite, Mazel Alegado, viseaza acum sa se califice la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.''Sunt foarte mandra ca am ajuns aici. Visul meu este sa fiu o profesionista la skateboarding. Mi-ar placea sa merg la Jocurile Olimpice. Am fost atat de incantata ca am putut ... citeste toata stirea