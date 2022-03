Sorana Cirstea a devenit mare favorita

Ea a ramas cea mai bine clasata in turneul de la Lyon si va juca in turul II cu elvetianca Stephanie Voegele* Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, a doua favorita, s-a calificat, ieri in optimile turneului de categorie WTA 250 de la Lyon. Sorana Cirstea a trecut in runda inaugurala de georgianca Mariam Bolkvadze (156 WTA) venita din calificari, scor 6-3, 6-1, jucatoare care a comis nu mai putin de 17 duble greseli. .Meciul a durat o ora si 18 minute. In optimi, Sorana Cirstea va evolua cu ... citeste toata stirea