Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (37 WTA) a fost eliminata sambata, in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, de brazilianca Haddad Maia (13 WTA, favorita nr. 13), in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Wimbledon.Haddad s-a impus dupa un meci de doar o ora si jumatate, ambele jucatoare avand cate 5 asi, brazilianca avand doua duble greseli, romanca una singura.Cirstea nu a depasit niciodata turul 3 la Wimbledon, ea mai atingand de patru ori aceasta faza a competitiei, in 2009, 2012, ... citeste toata stirea