Sorana Cirstea, locul 26 WTA, a devenit favorita numarul 1 a turneului Transylvania Open, dupa ce Caroline Garcia si Donna Vekic au anuntat ca se retrag, din motive medicale.Competitia are loc in perioada 16-22 octombrie 2023, in sala polivalenta BT Arena din Cluj-Napoca si incepe cu meciurile de calificari care se joaca in weekendul 14-15 octombrie. Accesul publicului in etapa de calificari este gratuit si se face in baza rezervarii prealabile a locului. Momentan, mai sunt disponibile 200 de ... citeste toata stirea