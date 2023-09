Sorana Cirstea a facut un nou meci mare la US Open si a obtinut calificarea in sferturi, dupa ce a trecut cu un dublu 6-3 de Belinda Bencic. Sportiva a avut si un mesaj pentru fanii romani prezenti pe arena din New York.Sorana Cirstea a reusit duminica sa isi egaleze cea mai importanta performanta a carierei la un turneu de Grand Slam.Sportiva clasata pe locul 30 in ierarhia WTA s-a calificat in sferturi la Flushing Meadows si este in ultimele 8 jucatoare la un turneu de Grand Slam dupa o ... citeste toata stirea