Sorin Cartu a anuntat, vineri, intr-o coonferinta de presa, ca se retrage din fotbal, el punand astfel capat si activitatii de conducator, dupa ce a fost mai intai footbalist si apoi antrenor.In ultimii ani, Cartu a fost conducator al clubului Universitatea Craiova. "Am decis sa ies din fotbal. Vreau sa intelegeti ca sunt peste 55 de ani de fotbal pe care-i am. Am trecut prin toate trairiile si prin toate starile, fotbalist, antrenor, conducator... Sunt mandru de ceea ce am realizat. Sunt la ... citeste toata stirea