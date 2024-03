Sosirea lui Mbappe va genera probleme la Real Madrid, afirma presedintele clubului FC Barcelona

Presedintele clubului spaniol de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, considera ca sosirea starului francez Kylian Mbappe la Real Madrid, in aceasta vara, va genera probleme si va forta plecarea unei alte vedete a rivalei din La Liga, informeaza presa spaniola.Intrebat, in cadrul unui amplu interviu acordat cotidianului El Mundo Deportivo, daca o invidiaza pe Real Madrid pentru transferul lui Mbappe, Laporta a raspuns: "Nu, deloc, deloc. Am intuitie, acolo au o problema. Trebuie sa vinzi un ... citește toată știrea