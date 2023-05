Politia spaniola a anuntat marti arestarea a patru persoane in legatura cu manechinul cu imaginea lui Vinicius Junior spanzurat la sfarsitul lunii ianuarie la Madrid, scrie lequipe.fr.Politia a anuntat arestarea a patru persoane in varsta de 19, 21, 23 si 24 de ani in legatura cu acest incident. Acestea sunt acuzate de "infractiune motivata de ura", o categorie penala care include infractiunile rasiste in Spania, a precizat politia spaniola intr-un comunicat. Trei dintre ele sunt "membri ... citeste toata stirea