Spargere la locuinta fotbalistului Shkodran Mustafi, cand fotbalistul era acasa

O spargere a avut loc, duminica noapte, la locuinta din apropiere de Valencia a fotbalistului echipei Levante, Shkodran Mustafi, in timp ce jucatorul era acasa, informeaza mirror.co.uk.Fostul jucator al formatiei Arsenal dormea intr-o incapere de la etajul cladirii din Betera, localitate situata la 12 kilometri de Valencia, in momentul in care trei barbati au patruns in casa si au furat bunuri in valoare de aproape un milion de euro. Cei trei au intrat printr-un balcon ... citeste toata stirea