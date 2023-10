O aplicatie pentru telefoanele mobile privind deciziile VAR va fi disponibila pentru spectatorii de pe stadioanele germane cel mai devreme in a doua partea a sezonului din prima liga germana de fotbal - Bundesliga, transmite DPA.Fanii se plang de mult timp ca nu sunt pusi la curent cu deciziile VAR din stadion, in timp ce telespectatorii pot vedea ce au de revizuit arbitrii. In unele arene exista doar un ecran urias unde sunt anuntate deciziile, dar alte stadioane nu beneficiaza de aceste ... citeste toata stirea