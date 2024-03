SPORT: A venit americanul! Politehnica Iasi vrea in Liga Nationala

Invinsa in primele doua meciuri din play-off-ul ultimei ligi interne de baschet masculin cu scoruri umilitoare (50-114 la Bucuresti, cu Steaua si 43-62 acasa, cu Agronomia Bucuresti), Politehnica Iasi a jucat miercuri un nou meci pe teren propriu in faza a doua a campionatului. Echipa antrenata de Gabriel Clapon s-a confruntat cu Universitatea Craiova intr-un meci in devans al etapei care va avea loc la finalul saptamanii. Beneficiind de aportul unui american de 2,01 metri, Jordan Swopshire, ... citește toată știrea