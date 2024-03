SPORT - Hal de campionat: Politehnica pierde la scoruri astronomice, dar poate promova!

Echipa de baschet masculin Politehnica Iasi a pierdut la o diferenta incredibila meciul disputat in prima etapa a play-off-ului ultimului esalon intern, unde activeaza opt echipe. Formatia antrenata de Gabriel Clapon a cedat la Bucuresti cu 50-114 in fata CSA Steaua. Oaspetii au reusit contraperformanta uluitoare de a marca patru puncte in sfertul trei!Reamintim, Poli a ajuns in prima grupa valorica desi s-a clasat pe pozitia a VI-a in Grupa B, la egalitate de puncte cu ocupanta locului VII, ... citește toată știrea