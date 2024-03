SPORT - Un nou antrenor principal de handbal la Iasi. Debuteaza duminica pe banca tehnica

Echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 va reveni in competitii dupa ce a disputat ultimul meci tocmai pe 11 februarie.Duminica, in etapa a XII-a a ultimului esalon intern, CSM 2020 va juca la Fagaras, cu echipa locala CSM, care a pierdut in ultima runda la penultima clasata. Partida va fi facila pentru oaspete, la care va debuta antrenorul Daniel Gheorghe. Acesta i-a luat locul lui Marius Danulet, plecat intr-un moment in care formatia municipalitatii locale era pe primul loc.Gheorghe vine ... citește toată știrea