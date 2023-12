Sportivii din Federatia Rusa si Belarus nu vor putea participa la Campionatele Europene de Gimnastica. Competitia e programata in primavara anului 2024, informeaza news.ro.European Gymnastics (Uniunea Europeana de Gimnastica) a votat impotriva reintegrarii in competitii a sportivilor rusi si belarusi, in cadrul Adunarii sale generale de vineri, de la Sofia. Aceasta decizie este contrara optiunii favorizate de ... citeste toata stirea