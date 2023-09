Sportivilor rusi li s-a permis sa participe sub un steag neutru la Jocurile Paralimpice din 2024 de la Paris, care vor avea loc intre 28 august si 8 septembrie. Adunarea Generala a Comitetului Paralimpic International (IPC) a votat si aprobat initiativa.Dupa ce a respins suspendarea completa a Comitetului Paralimpic Rus, IPC a votat in favoarea suspendarii partiale. Sportivii rusi pot participa in mod individual si neutru la Jocurile Paralimpice de la Paris.IPC trebuie sa decida si asupra ... citeste toata stirea