Stanciu este pregatit sa-si asume rolul de lider la echipa nationala. Ce le transmite suporterilor

Mijlocasul Nicolae Stanciu, de la Wuhan Three Towns, a declarat, luni, intr-un interviu pentru FRFTV, ca este pregatit sa-si asume rolul de lider la echipa nationala. El le-a transmis jucatorilor ca va da totul pentru echipa nationala, ca de fiecare data, si a povestit cum s-a adaptat in China."Sunt foarte fericit ca am reusit sa revin. imi doream foarte mult sa ma aflu din nou printre tricolori. Am vorbit destul de des cu Edi Iordanescu, nu doar acum, ci si in iunie, dar atunci nu s-a putut ... citeste toata stirea