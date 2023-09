Dupa un sezon total ratat, in care a facut o multime de gafe (prezentare de lot desprinsa din alte vremuri, relatie practic nula cu fanii, numiri ciudate de antrenori, "ascunderea" pentru o perioada a antrenorului Ghita Irimescu etc.) si a cheltuit un sac de bani pentru a obtine rezultate slabe (dupa esecuri surprinzatoare in sezonul regulat, inclusiv cu echipe bazate pe junioare, calificarea la turneul final a fost obtinuta in extremis, iar obiectivul ferm asumat de conducere, promovarea, a ... citeste toata stirea