Statul imparte inegal: David Popovici - 100.000 Euro pentru aur mondial. Un aur olimpic - 70.000 Euro

Inotatorul David Popovici a fost premiat de statul roman cu suma de 200.000 de euro dupa ce a devenit campion mondial in probele de 100 m si 200 m liber. Asta in conditiile in care un campion olimpic este premiat cu doar 70.000 de euro.Ministerul Sportului l-a premiat pe David Popovici cu un milion de lei, o suma record pentru un sportiv roman devenit campion mondial.Inotatorul va mai primi inca 500.000 de lei din partea Clubului Dinamo, astfel incat suma totala se va ridica la aproximativ ... citeste toata stirea