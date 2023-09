Simona Halep a fost depistata pozitiv si un nou studiu poate explica modul in care s-a intamplat asta. Aproape 90% dintre suplimentele sportive contin substante interzise sau sunt prost etichetate. Sunt exact argumentele aduse de Halep pentru a-si arata nevinovatia.Halep este esuspendata de un an dupa ce in corpul ei s-a gasit roxadustat. Simona Halep s-a aparat spunand ca, cel mai probabil, a ingurgitat aceasta substanta interzisa accidental dintr-un supliment sportiv. Ea a spus ca fie ... citeste toata stirea