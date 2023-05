Liga I de baschet masculin a ajuns la final. In ultima etapa a grupei 1-8, Politehnica Iasi s-a distrat acasa cu echipa secunda a BC CSU Sibiu 2. Intr-un meci fara miza, calculele fiind clare cu o runda inainte, Poli s-a impus la scor, 109-63 (37-11, 25-11, 23-27, 24-14).Iasi a acumulat astfel 21 de puncte (sapte victorii si sapte esecuri) si s-a clasat pe locul IV, ultimul care a asigurat calificarea la turneul final de promovare. Acesta se va derula in perioada 26-28 mai, in sistem fiecare ... citeste toata stirea