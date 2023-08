Echipa Otelul Galati a incheiat vineri la egalitate, pe teren propriu, scor 2-2, meciul disputat in compania formatiei FC Voluntari, in meciul de debut al etapei a saptea din Superliga. Ilfovenii au egalat in numai trei minute.La Galati gazdele au deschis scorul din penalti in minutul 27, dupa ce Paz l-a faultat pe Cisotti in careu si acesta a executat tot el, transformand pentru 1-0. In minutul 41 Alexandru Pop, golgeterul Otelului, a inscris, majorand scorul la 2-0 pentru gazde. Repriza ... citeste toata stirea