Superliga: UTA Arad a pierdut acasa, cu Mioveni, scor 1-2

Echipa CS Mioveni a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, formatia UTA Arad, in etapa a 23-a din Superliga. Este a doua victorie consecutiva pentru Nicolae Dica pe banca dambovitenilor.Mioveni a legat doua victorii consecutive cu Nicolae Dica pe banca. La Arad, oaspetii au deschis scorul prin Amine Benchaib, in minutul 9. Acelasi jucator a reusit dubla in minutul 44, cand a transformat o lovitura de pedeapsa, dupa un fault comis de Hoxhallari la Sno, in careul gazdelor.UTA a redus din ... citeste toata stirea