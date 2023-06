Echipa israeliana U20 a intrat in istoria fotbalului sambata, cand a invins Brazilia cu 3-2 in prelungiri, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale FIFA U-20 de la San Juan, Argentina.Pentru un loc in finala, israelienii vor intalni pe 8 iunie fie Statele Unite, fie Uruguay, care se vor intalni duminica la Santiago del Estero.Brazilia, marea favorita, a asteptat pana in minutul 56 pentru a deschide scorul prin Marcos Leonardo, dar Anan Khalaili a egalat pentru ... citeste toata stirea