Surpriza romaneasca la Roma

Acceptata pe tablou ca lucky loser, Gabriela Ruse a eliminat-o pe Shelby Rogers si va juca in turul II la Roma cu liderul mondial Iga Swiatek. In aceeasi zi, Gabi a castigat si la dublu *Ons Jabeur n-a avut mila nici de Sorana CirsteaGabriela Ruse (57 WTA), intrata pe tabloul principal ca lucky loser dupa retragerea americancei Alison Riske (43 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Roma. Ea a intrecut, marti, in prima mansa, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-4, ... citeste toata stirea