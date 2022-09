Surpriza uriasa: Rafael Nadal, eliminat in optimile de finala ale turneului US Open

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, fiind invins in patru seturi, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, de americanul Frances Tiafoe (locul 26 ATP), luni, la New York.Nadal (36 de ani), cvadruplu campion la US Open (2010, 2013, 2017, 2019), s-a inclinat dupa 3 ore si 34 minute de joc, iesind astfel din cursa pentru castigarea celui de-al 23-lea sau titlu de Grand Slam, dupa ce s-a impus in primul ... citeste toata stirea