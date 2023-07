Jucatorul roman de tenis a produs surpriza zilei la turneul ATP Challenger 100 Concord Iasi Open. Filip Jianu (FOTO), clasat pe locul 312 in clasamentul ATP si beneficiind de un wild-card, l-a eliminat in primul tur pe al saptelea favorit, francezul Enzo Couacaud, care ocupa locul 158 in lume, cu scorul de 6-2, 6-1, scrie flashscore.roFilip Jianu, in varsta de 21 de ani si considerat una dintre sperantele tenisului masculin romanesc, a obtinut victoria in doar 64 de minute impotriva ... citeste toata stirea