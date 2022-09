Talmes-balmes cu promovarea! Poli poate ajunge in elita de pe locul 9!

Regulamentele anapoda gandite de Federatia Romana de Fotbal genereaza, din nou, situatii ciudate in fotbalul romanesc. Astfel, cum in acest an cinci echipe din esalonul doi nu au drept de promovare, Steaua, Selimbar, Slatina, Baia Mare si Dumbravita, se poate ajunge ca in Liga I sa se urce si de pe locul IX!Reamintim, din Liga a II-a promoveaza doua echipe direct, iar alte doua ca urmare a unor meciuri de baraj cu ocupantele locurilor XIII si XIV din primul esalon. Daca in elita se cunosc ... citeste toata stirea