Aflat intr-o excursie cu familia in Dubai, atacantul brazilian Roberto Firmino a avut parte de un weekend trist. Potrivit ziarului UOL Esporte, tatal sau, Jose Roberto Cordeiro de Oliveira, a murit in urma unui atac de cord la varsta de 62 de ani.Familia lui Jose Roberto a contactat ambasada braziliana din Dubai, in speranta de a putea repatria ... citeste toata stirea