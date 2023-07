Un mare campion la culturism a murit subit, la varsta de 50 de ani. Gustavo Badell a devenit celebru sub numele de ''The Freakin Rican'', iar detaliile legate de deces sunt neclare. Vestea a starnit ingrijorare pentru ca este cel de-al treilea culturist care moare in interval de mai putin de o luna, fara ca starea de sanatate sa fi starnit ingrijorari.Gustavo Badell, celebrul culturist cunoscut sub numele de ''The Freakin' Rican'' a murit la varsta de 50 de ani. Detaliile legate de deces sunt ... citeste toata stirea