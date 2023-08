Jucatoarea kazaha Elena Ribakina, numarul 4 mondial, o va infrunta pe romanca Sorana Cirstea in runda a treia a turneului de tenis US Open, dupa ce a beneficiat de neprezentarea australiencei Ajla Tomljanovic (127 WTA), miercuri, la New York.Jucatoarea de la antipozi s-a retras chiar inainte de inceputul meciului de la Flushing Meadows.Tomljanovic, fost numarul 32 mondial, a atins sferturile de finala la US Open anul trecut, dupa ce a invins-o pe legendara Serena Williams, la ultima ... citeste toata stirea