Tenis: Romancele si-au aflat adversarele din primul tur la Australian Open

Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, cap de serie numarul 27, o va intalni pe chinezoaica Saisai Zheng in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Melbourne.Begu (32 ani, 28 WTA) a intalnit-o pana acum de trei ori pe Zheng (28 ani, fara clasament mondial la simplu), avand o singura victorie, anul trecut, in primul tur la Melbourne Summer Set 1, cu 3-6, 7-5, 6-4. Zheng s-a impus in primele doua confruntari directe, in ... citeste toata stirea