Mihaela Buzarnescu, locul 127 WTA, a obtinut, miercuri, victorii atat la simplu cat si la dublu la turneul Nordea Open, de la Bastad, cu premii totale de 115.000 de dolari.La simplu, Buzarnescu s-a calificat in sferturile de finala, trecand in optimi de sportiva chineza Yue Yuan, numarul 152 mondial, scor 6-2, 6-1. In faza urmatoare, Mihaela Buzarnescu o va intalni pe castigatoarea ... citeste toata stirea