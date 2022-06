Cap de serie numarul 7 la Wimbledon si semifinalist anul trecut, Hubert Hurkacz a anuntat ca va dona 100 de euro pentru poporul ucrainean pentru fiecare as reusit in cele doua saptamani de la Londra, informeaza lequipe.fr."As dori sa anunt ca, incepand de maine (luni), ma angajez sa donez 100 de euro pentru fiecare as pe care il voi reusi la Wimbledon pentru a ajuta ... citeste toata stirea