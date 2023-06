Nick Kyrgios va dezvalui, intr-un documentar Netfliix, ca a fost internat intr-un spital de psihiatrie dupa ce a pierdut la Wimbledon in 2019, iinformeaza The Australian, potrivit Reuters. Kyrgios a fost invins in 2019 de Rafael Nadal, in turul doi al turneului de la Wimbledon."Reflectam cu adevarat la varianta sinuciderii", a spus Kyrgios intr-un episod al documentarului Break Point. "Am pierdut la Wimbledon. M-am trezit si tata statea pe pat si plangea. A fost un semnal de ... citeste toata stirea