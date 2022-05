Tenismenul spaniol Rafael Nadal spune ca ar putea juca ultimul meci la Roland Garros

Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 5 ATP, a declarat ca meciul cu sarbul Novak Djokovici, locul I ATP, din sferturile de finala ale French Open, ar putea fi ultimul din cariera lui la Roland Garros, informeaza lefigaro.fr."Este poate ultimul meu meci la Roland Garros. Mi-ar placea sa o joc in timpul zilei", a declarat Rafael Nadal, duminica seara. "Prefer sa joc in timpul zilei, cunosc French Open in timpul zilei si este adevarat ca sunt constient ca nu stiu ce se poate intampla anul ... citeste toata stirea