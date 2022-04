Teste in America Latina

Rugbistii tricolori cauta pe continentul fierbinte secretul calificarii la Cupa MondialaNationala de rugby a Romaniei va efectua in luna iulie un turneu de pregatire in America de Sud, turneu in cadrul caruia va disputa doua meciuri test cu reprezentativa similara a Uruguay. Partidele sunt programate a avea loc pe 10 iulie si 17 iulie, la Montevideo pe Stadionul Charrúa. Romania si Uruguay s-au intalnit de noua ori pana acum, opt victorii revenind "Stejarilor" si o partida ... citeste toata stirea