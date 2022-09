Thierry Henry, dezamagit de sistemul VAR: Omoara fotbalul

Fostul international francez Thierry Henry, in prezent secund la nationala Belgiei, a declarat, miercuri, la Londra, ca sistemul VAR "omoara fotbalul".Intrebat in cadrul "Leaders Week sport business" care reuneste, intre 26 si 29 septembrie, la Londra peste 3.000 dintre cei mai inalti lideri ai industriei sportive globale, Thierry Henry a indicat ca nu se opune tehnologiei in general, dar ca este dezamagit de pierderea timpului in timpul vizionarilor, in comparatie cu alte sporturi.Fostul ... citeste toata stirea