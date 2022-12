Tintele Politehnicii. Jucatori de la FCSB, Hermannstadt si FC Arges sunt curtati de echipa din Copou

Prima zi de vacanta a Politehnicii Iasi, cea de ieri, a fost activa. In Copou au fost demarate deja primele discutii pentru intarirea lotului de jucatori. Dupa cum a anuntat si antrenorul principal al echipei, Leo Grozavu, Poli vrea sa aduca doar fotbalisti cu statut de titulari in aceasta iarna. Drept urmare, pe lista celor vizati de a fi adusi au fost pusi doar jucatori cunoscuti in fotbalul romanesc.Astfel, primele tinte ale Iasului sunt doi jucatori rutinati, care activeaza in Liga I. ... citeste toata stirea