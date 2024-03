Toate detaliile despre Semimaraton Iasi, editia 2024. Cand are loc traditionala cursa

Ajuns la a VIII-a editie, Semimaraton Iasi reprezinta o competitie sportiva de exceptie si o sansa de a sprijini educatia copiilor defavorizati. Ca in fiecare an, evenimentul promoveaza orasul Iasi pe harta competitiilor de alergare din Romania si ofera sprijin scolar copiilor din comunitatile afectate de saracie.Cu o comunitate de 10.000 de alergatori uniti sub sloganul "Alearga cu inima!" si peste 1000 de parteneriate caritabile, Semimaraton Iasi a reusit sa stranga din 2016 pana in prezent ... citește toată știrea