Tottenham, cu Dragusin pe teren, a zdrobit in deplasare pe Aston Villa, scor 4-0

Echipa engleza Tottenham a dispus duminica, in deplasare, scor 4-0, de gruparea Aston Villa, intr-un meci al etapei a 28-a din Premier League. Radu Dragusin a jucat aproape intreaga repriza secunda.Dupa o prima repriza fara ocazii si fara goluri, Ange Postecoglou a fost nevoit sa schimbe in aparare, dupa accidentarea lui Micky van de Ven. A intrat in joc Radu Dragusin, din minutul 49, iar fundasul roman a primit si un cartonas galben, in minutul 61, pentru un fault.Oaspetii au rezolvat ... citește toată știrea