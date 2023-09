Echipele locale de handbal au disputat la finalul saptamanii trecute meciuri oficiale in Divizia A, ultimul esalon intern. Rezultatele au fost conform asteptarilor.In etapa a doua a campionatului, fetele de la CSM Iasi 2020 nu au avut emotii in disputa din Sala LPS Iasi cu modesta echipa romascana CSM. Gazdele s-au impus cu 42-23 (22-10) si au maximum de puncte. In runda a III-a a Seriei B, iesencele vor avea o alta ... citeste toata stirea