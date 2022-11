Ciclistul italian Davide Rebellin (51 de ani), castigator al Turului Sibiului in anul 2013, a decedat miercuri, lovit de un camion in timp ce se antrena.Rebellin isi incheiase cariera profesionista in luna octombrie a anului 2021, dar mai participa la diverse curse. Accidentul a avut loc pe Drumul Regional 11, pe teritoriul municipalitatii Montebello Vicentino. Davide Rebellin a fost lovit de camion al ... citeste toata stirea