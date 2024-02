Tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor, editia 2024-2025, va avea loc, joi, de la ora 19:00, la Paris. Romania va evolua in Liga C, fiind prima nationala in cea dintai urna valorica.Componenta urnelor din Liga C:Urna 1: ROMANIA, Suedia, Armenia, LuxemburgUrna 2: Azerbaidjan, Kosovo, Bulgaria, Insulele FeroeUrna 3: Macedonia de Nord, Slovacia, Irlanda de Nord, CipruUrna 4: Belarus, Lituania/Gibraltar*, Estonia, Letonia*Cele doua formatii vor disputa un meci de baraj in luna ... citeste toata stirea