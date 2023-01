Transfer de la campioana Romaniei! Un mijlocas cu patru titluri de campion asteptat la Poli

Politehnica Iasi este foarte aproape de a aduce inca un jucator de la un club puternic al Romaniei. Mijlocasul central Catalin Itu, de la CFR Cluj, este asteptat astazi in Iasi pentru a oficializa colaborarea cu Poli. Jucatorul urmeaza sa fie imprumutat de la CFR pana in vara si transferat definitiv in cazul in care Iasul va promova la finalul sezonului.Nascut pe 26 octombrie 1999, la Dej, fotbalistul inalt de 1,87 metri a facut junioratul la gruparea din orasul natal, Unirea, Academia ... citeste toata stirea