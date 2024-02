Transylvania Open: Ana Bogdan a invins-o pe Jaqueline Cristian si este in finala

Ana Bogdan, cap de serie 8 si numarul 65 mondial, s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, trecand in semifinale de Jaqueline Cristian, locul 81 WTA.Bogdan s-a impus cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4. Meciul a durat aproape trei ore. In finala, ea o va ... citește toată știrea