Trei romance la "Caja Magica"

Sorana Cirstea si Simona Halep debuteaza astazi la turneul de la Madrid, la care s-a calificat si Irina Begu * Iga Swiatek a declarat forfaitJucatoarea Irina Begu, locul 62 mondial si cap de serie 8 in calificari, a reusit sa acceada, ieri pe tabloul principal la turneul Madrid Open, de categorie WTA 1000. Begu a trecut in ultimul tur al calificarilor de sportiva din Rusia Kamila Rahimova, locul 96 mondial, scor 6-1, 6-0, in doar 70 de minute ale unul meci fara istoric.Irina Begu va fi a ... citeste toata stirea