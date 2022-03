Tricolori cu jumatate de norma

Romania a remizat, marti, in deplasare, la Netanya, scor 2-2 (2-0), intr-un meci amical disputat cu reprezentativa Israelului.Tricolorii au scapat printre degete prima victorie in mandatul selectionerului Edward Iordanescu, dupa ce au condus la pauza cu 2-0. Alexandru Cicaldau ('10) si Dennis Man ('23) au inscris golurile Romaniei, intr-o prima repriza excelenta. Gazdele au dominat jocul in partea secunda si au sanctionat nesincronizarile din apararea Romaniei, punctand de doua ori prin Munas ... citeste toata stirea